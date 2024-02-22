Путин объяснил слова Байдена о «сукином сыне»

Зоя Копань

Ну, Путин гипертроллист, неужели не поняли англосаксы, что нам выгоднее идиот! Специально закинул удочку, что нам выгоднее Байден, чтобы они там с Трампом при общественности грызлись и отнекивались, типа не я агент Кремля! Обхохочешься! Конечно плохо, что маразматик при красной кнопке, а вдруг нажмет препутав с кнопкой сливного бачка, но думаю и надеюсь он там под присмотром, он ЖЕ там не рулит, рулит их ВПК!