Вероятно, американский лидер оскорбился, что его сочли «более предпочтительным для России». Президент РФ Владимир Путин прокомментировал очередное оскорбительное высказывание американского коллеги Джо Байдена.
Путин объяснил слова Байдена о «сукином сыне»
Комментарии
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Зоя Копань
Ну, Путин гипертроллист, неужели не поняли англосаксы, что нам выгоднее идиот! Специально закинул удочку, что нам выгоднее Байден, чтобы они там с Трампом при общественности грызлись и отнекивались, типа не я агент Кремля! Обхохочешься! Конечно плохо, что маразматик при красной кнопке, а вдруг нажмет препутав с кнопкой сливного бачка, но думаю и надеюсь он там под присмотром, он ЖЕ там не рулит, рулит их ВПК!
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