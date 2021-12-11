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Адвокат раскрыла детали развода Григория Лепса с женой

Адвокат раскрыла детали развода Григория Лепса с женой

ТАСС/Вячеслав Прокофьев Адвокат Оксана Якимова раскрыла детали развода Григория Лепса с супругой. Юрист, представляющая интересы жены артиста Анны Шаплыковой, заявила, что решение расстаться после 20 лет брака является совместным и окончательным.

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