В США рассказали о новейшем оружии для войны с Россией

Новые легкие танки, боевые машины пехоты и боевые роботизированные машины В США готовятся внедрить новое вооружение для "будущей войны" с Россией и Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на The National Interest.
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