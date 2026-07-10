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Англия пролетела 17 500 км на ЧМ-2026 – больше всех среди участников 1/4 финала, Испания – 12 500, Аргентина – 9 200. У Франции 3 000 – меньше всех

The Athletic подсчитал примерное расстояние, которое преодолели четвертьфиналисты ЧМ-2026 с начала турнира до места проведения матча 1/4 финала.

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