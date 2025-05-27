Эксперт: под «соусом» диаспор пытаются законодательно закрепить идею параллельной России

Светлана Ефименко

🤣начали шевелиться это уже хорошо, но надо эту дуру-думу ставить на место а то они все законы "отшвыривают,которые касаются этих нахлебников" а у своего правительства не хотят связыватся ни чего не просят и ни каких законов для своего народа не делают ! всех отправляютк нам ! как будто РОССИЯ "дойная корова!"СКОЛЬКО ИМ НАСТРОИЛИ ЗА СЧЕТ РОССИИ ВСЕ ПРОДАЛИ НЕ ВОСТАНАВЛИВАЛИ КОГДА МОЖНО БЫЛО ЕЩЕ И ПОСТРОИТЬ, КУДА ДЕНЬГИ ДЕЛИ?СЕБЕ ДВОРЦЫ ПОСТРОИЛИ?!ЗАБЕРИТЕ СВОЙ НАРОД ДОМОЙ И ДАЙТЕ ИМ РАБОТУ, ХВАТИТ ЖИТЬ У НАС НА ХАЛЯВУ!