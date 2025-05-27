Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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Эксперт: под «соусом» диаспор пытаются законодательно закрепить идею параллельной России

Эксперт: под «соусом» диаспор пытаются законодательно закрепить идею параллельной России

В России уже десятилетие ведется полемика по поводу миграционной политики. В последние несколько лет она усилилась.

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Комментарии
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Светлана Ефименко
🤣начали шевелиться это уже хорошо, но надо эту дуру-думу ставить на место а то они все законы &quot;отшвыривают,которые касаются этих нахлебников&quot; а у своего правительства не хотят связыватся ни чего не просят и ни каких законов для своего народа не делают ! всех отправляютк нам ! как будто РОССИЯ &quot;дойная корова!&quot;СКОЛЬКО ИМ НАСТРОИЛИ ЗА СЧЕТ РОССИИ ВСЕ ПРОДАЛИ НЕ ВОСТАНАВЛИВАЛИ КОГДА МОЖНО БЫЛО ЕЩЕ И ПОСТРОИТЬ, КУДА ДЕНЬГИ ДЕЛИ?СЕБЕ ДВОРЦЫ ПОСТРОИЛИ?!ЗАБЕРИТЕ СВОЙ НАРОД ДОМОЙ И ДАЙТЕ ИМ РАБОТУ, ХВАТИТ ЖИТЬ У НАС НА ХАЛЯВУ!
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13 час.
Мария
Все чужеземцы уезжайте домой в свои страны!!! Мы вам не рады!!!
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9 час.
Игорь Васиков
Только рабочие визы, только по запросу от предприятий и только все услуги за свой счет и только на полгода. И никаких диаспор!
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4 час.
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