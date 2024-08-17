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Русь православные

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    А нам это  зачем  нужно?  Кого  волнует  житие святых, так  на  религиозные  сайте  идите.05/08/24==ПОТАЕНН...
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17.08.24==РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ НЕКРОПОЛЬ США

17.08.24==РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ НЕКРОПОЛЬ США

https://www.google.com/imgres?q=РУССКИЙ%20ПРАВОСЛАВНЫЙ%20НЕК. Издание надгробных надписей сохранит их навсегда от исчезновения…   По благословению настоятеля Свято-Троицкого мужского монастыря Епископа Сиракузского Луки (Мурьянки) редакция «Православной Руси» приступает к печатанию «Русского православного некрополя США».

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