17.08.24==РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ НЕКРОПОЛЬ США

https://www.google.com/imgres?q=РУССКИЙ%20ПРАВОСЛАВНЫЙ%20НЕК. Издание надгробных надписей сохранит их навсегда от исчезновения… По благословению настоятеля Свято-Троицкого мужского монастыря Епископа Сиракузского Луки (Мурьянки) редакция «Православной Руси» приступает к печатанию «Русского православного некрополя США».
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