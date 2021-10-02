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Немецкие зелёные предложили дать убежище 200 миллионам «климатических беженцев»

Немецкие зелёные предложили дать убежище 200 миллионам «климатических беженцев»

О скандальной инициативе сообщил таблоид Bild. По данным СМИ, предложение о размещении миллионов так называемых климатических беженцев в Германии поступило от новоизбранных депутатов в Бундестаг от партии Зеленые Деборы Дюринг и Эмили Фестер.

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