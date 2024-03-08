Размышления и духовность: что ждет на неделе с 11 по 17 марта согласно карте Таро Алёна ЮрьеваКарта Таро недели, которую представляет таролог Екатерина Сбитенькова, вносит в ауру этого периода и духовное напряжение, и стремление к гармонии.
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