Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Нам нечем защититься от русских ракет» – Макгрегор

«Нам нечем защититься от русских ракет» – Макгрегор

Константин Серпилин ) В случае большого столкновения страны НАТО не смогут одержать уверенную победу над Россией, которая способна с помощью ракет наземного и морского базирования поражать объекты в Европе и США.

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