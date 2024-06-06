«Нам нечем защититься от русских ракет» – Макгрегор

Константин Серпилин ) В случае большого столкновения страны НАТО не смогут одержать уверенную победу над Россией, которая способна с помощью ракет наземного и морского базирования поражать объекты в Европе и США.
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