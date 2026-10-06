Химик Мошкова: если не уничтожить грибницу, то плесень вернется

Плесень не только портит эстетику и разрушает материалы, но и серьезно влияет на здоровье. О том, как правильно и надолго убрать плесень, «Газете.
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