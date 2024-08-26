Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

Российские военные освободили в Курской области еще два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.