Древний японский мегавулкан: землетрясение, которое сотрясло всю планету

Недавно ученые провели всесторонний анализ вулканической кальдеры Кикай, расположенной недалеко от острова Кюсю в Японии, и пришли к выводу, что им удалось обнаружить крупнейшее извержение, когда-либо зафиксированное в эпоху голоцена, которая началась около 11 700 лет назад и продолжается до сих пор.