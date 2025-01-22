160 миллионов долларов за тепло, как Россия поможет Приднестровью пережить зиму?

20 января кипрская компания Ozbor Enterprises забронировала мощности "Турецкого потока" объемом 3,1 млн кубометров газа в сутки до точки входа "Странджа-2" на границе Турции и Болгарии, согласно данным торговой платформы RBP.
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