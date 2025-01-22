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Неординарные газовые новости

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160 миллионов долларов за тепло, как Россия поможет Приднестровью пережить зиму?

160 миллионов долларов за тепло, как Россия поможет Приднестровью пережить зиму?

20 января кипрская компания Ozbor Enterprises забронировала мощности "Турецкого потока" объемом 3,1 млн кубометров газа в сутки до точки входа "Странджа-2" на границе Турции и Болгарии, согласно данным торговой платформы RBP.

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