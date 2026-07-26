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Ввод международных сил в сектор Газа стабилизирует ситуацию в анклаве, считают в Совете мира

Израильский кабинет безопасности одобрил развертывание международного контингента в секторе Газа. Высокий представитель Совета мира Николай Младенов назвал ввод таких сил ключевым элементом плана по стабилизации ситуации в анклаве, в частности, дожно способствовать разоружению ХАМАС.

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