Ввод международных сил в сектор Газа стабилизирует ситуацию в анклаве, считают в Совете мира

Израильский кабинет безопасности одобрил развертывание международного контингента в секторе Газа. Высокий представитель Совета мира Николай Младенов назвал ввод таких сил ключевым элементом плана по стабилизации ситуации в анклаве, в частности, дожно способствовать разоружению ХАМАС.
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