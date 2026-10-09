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ИА Регнум

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Главный флаг Украины приспустят из-за непогоды в Киеве

Главный флаг Украины приспустят из-за непогоды в Киеве

Главный флаг Украины, установленный в Киеве возле монумента «Родина-мать», приспустят из-за ухудшения погодных условий.

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