Когда электросамокатчики и курьеры на электровелосипедах — угроза пешеходам

Друзья, за последние пару лет произошёл реальный захват тротуаров и пешеходных дорожек электросамокатчиками и курьерами на электровелосипедах, создающих реальную угрозу здоровью и жизни пешеходам и другим участникам дорожного движения, поэтому просим вас пройти опрос от @zel_vel.