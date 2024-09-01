Когда электросамокатчики и курьеры на электровелосипедах — угроза пешеходам

Друзья, за последние пару лет произошёл реальный захват тротуаров и пешеходных дорожек электросамокатчиками и курьерами на электровелосипедах, создающих реальную угрозу здоровью и жизни пешеходам и другим участникам дорожного движения, поэтому просим вас пройти опрос от @zel_vel.
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