В России открылся ресторан с обслуживанием на базе искусственного интеллекта

Гость выбирает блюда через терминал или приложение, ИИ подсказывает сочетания, учитывает ограничения по диете и сразу показывает итоговую сумму В Москве начал работу ресторан "Матреша", где обслуживание клиентов и внутренние операции осуществляются с помощью искусственного интеллекта (ИИ).