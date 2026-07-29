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В России открылся ресторан с обслуживанием на базе искусственного интеллекта

В России открылся ресторан с обслуживанием на базе искусственного интеллекта

Гость выбирает блюда через терминал или приложение, ИИ подсказывает сочетания, учитывает ограничения по диете и сразу показывает итоговую сумму В Москве начал работу ресторан "Матреша", где обслуживание клиентов и внутренние операции осуществляются с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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