Пожарные поезда направлены на тушение пожаров в Хакасии и Красноярском крае

Два пожарных поезда направлены для тушения ландшафтных пожаров в Хакасии и Красноярском крае. Пожарный поезд со станции Абакан помогает спасателям МЧС в тушении пала сухой травы в Усть-Абаканском районе Хакасии.
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