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«Динамо» расторгло контракт с Маминым, форвард вернется в ЦСКА. Он выиграл два Кубка Гагарина с клубом

« Динамо » и нападающий Максим Мамин расторгли контракт. «Мы расторгли контракт с московским «Динамо» по соглашению сторон», – сообщил агент Станислав Романов, представляющий интересы 31-летнего форварда.

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