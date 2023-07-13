smi.today

4 418 подписчиков

Премьер Британии Сунак не согласился со словами главы Минобороны о наглых украинцах

Премьер Британии Сунак не согласился со словами главы Минобороны о наглых украинцах

По данным Bloomberg, британский премьер Риши Сунак считает, что украинские власти и жители неоднократно выражали Лондону благодарность за военную и финансовую помощь с начала боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх