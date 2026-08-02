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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лион» за 4,3+08 млн евро купил Бахера у «Эшторила». Контракт защитника – до 2031 года

25-летний защитник Феликс Бахер перешел в «Лион». «Лион» объявляет о подписании австрийского защитника Феликса Бахера из « Эшторила » на 5 сезонов, до 30 июня 2031 года.

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