В результате удара по промзоне в районе Львова уничтожены большегрузы, доставлявшие военную технику и оружие из Жешува

Появляются некоторые подробности относительно сегодняшнего удара во Львовской области. По заявлениям местных жителей, российская комбинированная атака была нацелена на промышленную зону, располагающуюся в северной части Львова и его пригороде.
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