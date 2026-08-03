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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Leon: «Футбол даст основной оборот в ближайшие недели. Второе место займет теннис, далее – киберспорт»

Глава отдела Leon по работе с клиентами Такаси Катаниси рассказал, от каких событий стоит ждать большего оборота ставок в ближайшее время.

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