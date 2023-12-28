Медведев раскрыл цели СВО: главное к вечеру 28 декабря

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал основными целями России в спецоперации разоружение украинской армии, смещение правящего бандеровского режима, а также отказ Украины от неонацистской идеологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии