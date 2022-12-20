Единое пособие на детей в Новосибирской области будет назначать и выплачивать Фонд пенсионного и социального страхования

Проект областного закона об универсальной выплате на детей приведен в соответствие с федеральным законодательством и одобрен 19 декабря на заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.
Проект областного закона об универсальной выплате на детей приведен в соответствие с федеральным законодательством и одобрен 19 декабря на заседании правительства Новосибирской области, прошедшем под председательством губернатора Андрея Травникова.
Свежие комментарии