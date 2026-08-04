Вся Украина в укрытиях: объявлена тотальная воздушная тревога

Вечером во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал около 20:20 по московскому времени.
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