Российские войска нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода

ВС ответили ударом по центрам принятия решений.фото: t.me/RosgvardOfficial--> Российские войска нанесли удар возмездия по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, сообщает 31 декабря Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии