Соскин раскрыл ошибку Зеленского: «Мы бы избежали этой катастрофы»

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин вспомнил слова ушедшего из жизни экс-главы Госдепа США Генри Киссинджера, обозначившего роль Украины на мировой арене.
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