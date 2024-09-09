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Оппозиция потерпела сокрушительное поражение на выборах в гордуму Челябинска

Оппозиция потерпела сокрушительное поражение на выборах в гордуму Челябинска

«Единая Россия» получит 30 из 37 мандатов в новом составе Челябинской городской Думы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидаты от «партии власти» одержали победу в 23 из 25 одномандатных округов.

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