На выставке в Москве представят новые кроссоверы бренда AITO

АО «МБ РУС» совместно с ГК АВТОДОМ представят новый бренд AITO (управляет автомобильная компания Seres и технологический гигант Huawei) на выставке «CarX: революция в автобизнесе», которая пройдет 10 и 11 октября в Москве.
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