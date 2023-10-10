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За рулем

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На выставке в Москве представят новые кроссоверы бренда AITO

На выставке в Москве представят новые кроссоверы бренда AITO

АО «МБ РУС» совместно с ГК АВТОДОМ представят новый бренд AITO (управляет автомобильная компания Seres и технологический гигант Huawei) на выставке «CarX: революция в автобизнесе», которая пройдет 10 и 11 октября в Москве.

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