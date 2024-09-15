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Военное обозрение

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Штурмовики «Южной» группировки войск продвинулись на Северском направлении, взяв очередной опорник ВСУ

Штурмовики «Южной» группировки войск продвинулись на Северском направлении, взяв очередной опорник ВСУ

Продвижение под Северском идет очень медленно из-за ожесточенного сопротивления врага.

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