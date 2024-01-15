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Бастрыкин: Блогеры Чекалины выплатили государству долг по налогам в 504 миллиона рублей

Бастрыкин: Блогеры Чекалины выплатили государству долг по налогам в 504 миллиона рублей

Семья блогеров Валерии и Артема Чекалиных заплатила сумму ранее сокрытых путем махинаций налогов.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил журналистам РИА Новости о том, что успешные блогеры Валерия и Артем Чекалины признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили обнаруженную проверкой налоговую недоимку, пени и штраф на сумму свыше 504 миллионов рублей.

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