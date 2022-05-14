«Миннесота» проиграла 7-ю кубковую серию подряд. В следующих 3 сезонах в платежке будет до 14,7 млн долларов штрафа за выкуп Паризе и Сутера

«Миннесота» проиграла 7-ю кубковую серию подряд, в следующих сезонах – проблемы с потолком. «Уайлд» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Сент-Луису» (2-4).

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