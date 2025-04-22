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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» и Комтуа достигли принципиальной договоренности о продлении контракта. Форвард хочет остаться в клубе на сезон («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Между московским клубом и канадским форвардом достигнута принципиальная договоренность о продлении контракта.

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