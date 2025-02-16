«Маршал без биографии»: какие факты о себе сфальсифицировал Василий Блюхер

В яркой и трагической биографии Василия Константиновича Блюхера – одного из первых «красных маршалов», первого кавалера орденов Красного Знамени и Красной Звезды, крестьянского сына, сделавшего блестящую карьеру, много странного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии