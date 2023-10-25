В ЗКО запустили завод по производству биг-бэгов

Новое производство реализовано за счет средств инвесторов. Цех начал работу на базе Уральского механического завода и производит самую востребованную тару для компаний, производящих сыпучую продукцию для строительства по всему миру.
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