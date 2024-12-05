Крым может стать столицей эфиромасличного направления России

Крым предназначен для того, чтобы оздоровлять как душу, так и тело. Об этом в комментарии корреспонденту телеканала «Миллет» на ЯМЭФ заявила директор офиса перспективного развития АО «Корпорация Республики Крым», общественный представитель АСИ по направлению «Туризм» в Республике Крым Елена Юрченко.