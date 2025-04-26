Царьград Bulkin Sergey/Globallookpress Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ.
Никита Михалков рассекретил "закрытый документ" МИД ФРГ: "Потомки гитлеровских палачей" внесли русских в чёрный список
Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Если таурусом по Крымскому мосту, тогда Орешником по Берлину. По рейхстагу.
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15 час.
Надежда
После ВОВ народ СССР невероятными усилиями восстанавливала страну из руин, а его, так называемые союзники, исподтишка плели интриги, затаскивая в свои сети все страны, которые нуждались к деньгах, чем делали их зависимыми от кредиторов. А нацистов они спрятали у себя от возмездия, но те успели воспитать своих отпрысков в духе русофобии. И это не наша вина, что после развала СССР пьющий президент пел асаны в Конгрессе США: "Господи, благослови Америку". Ему было не до выстраивания внешней политики в интересах России. А фашингтон в то же самое время делал свое черное дело, расставляя на высокие посты в Европе таких вот анекленок фрекенбок, урсул швондерляйен, как каласс и пр. фашисткой нечисти!(😡
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14 час.
Alex Nемо
Сколько материалов лежит в архивах МО РФ и там наверняка есть что-то на многих уродов находящихся ныне при власти в ФРГ и ЕС в целом. Почему бы эти материалы не рассекретить и не предоставить на Генассамблее ООН в качестве подарка и основы для пресечения действий по героизации нацизма? Думаю что даже публичное заявление что Россия готова к такому действию, остудит ой как много супергорячих голов на западе. А еще лучше вообще анонимно через третьи страны слить эти материалы в интернет. Вот уж вой поднимется... Пусть они публично признаются что они наследники нацистских преступников и продолжают деятельность нацистов во славу рейха. Как они отмоются?
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7 час.
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