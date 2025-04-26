АК Александр Каплуненко Если таурусом по Крымскому мосту, тогда Орешником по Берлину. По рейхстагу.

Надежда После ВОВ народ СССР невероятными усилиями восстанавливала страну из руин, а его, так называемые союзники, исподтишка плели интриги, затаскивая в свои сети все страны, которые нуждались к деньгах, чем делали их зависимыми от кредиторов. А нацистов они спрятали у себя от возмездия, но те успели воспитать своих отпрысков в духе русофобии. И это не наша вина, что после развала СССР пьющий президент пел асаны в Конгрессе США: "Господи, благослови Америку". Ему было не до выстраивания внешней политики в интересах России. А фашингтон в то же самое время делал свое черное дело, расставляя на высокие посты в Европе таких вот анекленок фрекенбок, урсул швондерляйен, как каласс и пр. фашисткой нечисти!(😡