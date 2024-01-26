Как пьяный британец арестовал дерево, и почему оно еще заковано в цепи

Пакистанский городок Ланди-Котал небольшой, в нем живет чуть больше 33 тысяч человек. Как и положено таким маленьким провинциальным городкам, интересных локаций здесь немного, но именно тут находится одна из самых противоречивых достопримечательностей Пакистана ― это арестованное дерево.