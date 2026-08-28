Удержать любой ценой. Банки подняли ставки на вклады, чтобы остановить отток средств

Все меньше россиян готовы доверять деньги кредитным организациям Российские банки находятся на грани паники: несмотря на стабильное снижение ключевой ставки (27 июля она опустилась до 14%), большинство кредитных организаций поднимают ставки по краткосрочным вкладам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии