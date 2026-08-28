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Удержать любой ценой. Банки подняли ставки на вклады, чтобы остановить отток средств

Удержать любой ценой. Банки подняли ставки на вклады, чтобы остановить отток средств

Все меньше россиян готовы доверять деньги кредитным организациям Российские банки находятся на грани паники: несмотря на стабильное снижение ключевой ставки (27 июля она опустилась до 14%), большинство кредитных организаций поднимают ставки по краткосрочным вкладам.

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