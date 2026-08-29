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Мировое обозрение

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Молдавию предупредили о риске гражданской войны в случае нападения на Приднестровье

Молдавию предупредили о риске гражданской войны в случае нападения на Приднестровье

Военный эксперт Александр Перенджиев высказал опасный диагноз: попытка Кишинёва решить приднестровский вопрос силой станет не блицкригом, а суицидом для власти.

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