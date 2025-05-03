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Россия готовится первой покорить Северный полюс Луны: шаг к новой эре космического освоения

Россия готовится первой покорить Северный полюс Луны: шаг к новой эре космического освоения

Россия готовится первой покорить Северный полюс Луны: шаг к новой эре космического освоения Ирина ВальковаВ то время как мир следит за новыми этапами космической гонки, Россия уверенно формирует собственную стратегию лунной экспансии.

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