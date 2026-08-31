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Срочно! Идет эвакуация крупного торгового центра в Краснодаре

Срочно! Идет эвакуация крупного торгового центра в Краснодаре

В Краснодаре днем 31 августа посетителей и сотрудников торгового центра «Красная площадь» экстренно вывели из здания.

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