В Перу доказали, что Болуарте не подписывала указы после операций

Заявления хирурга Марио Кабани разоблачают защиту президента Перу Дины Болуарте по делу операции и доказывают, что она не могла подписывать указы после операции, заявил адвокат по уголовным делам Владимир Падилья.
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