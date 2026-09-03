В марте 2026 года загорелся объект оборонной компании в чешском Пардубице. В августе последовали взрыв и пожар на предприятии EMCO в Болгарии, пожар со взрывом на площадке KNDS Ammo Italy, поджог помещения Milrem Robotics в Таллине и предотвращённое нападение на производство Skyeton в Словакии.
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Как-то странно в заключение написано: "причины, заказчики и связи установлены не во всех случаях".
В каких-то случаях установлены? Тогда нужно ли искать что-то общее? Для своих граждан у них готова версия - российские диверсанты-террористы. В ответ - молчание, пусть что хотят "городят".
Таллин это Эстония. При чем тут латвийская служба безопасности?!
Нет покоя Петрову и Баширову.
Во всех этих происшествиях радует одно - то, что они произошли на предприятиях западных фашистов, снабжающих вооружением бандеросрань.
статья-ни о чём...лабуда на лабубу...