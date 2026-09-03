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Пять происшествий — одна кампания?

Пять происшествий — одна кампания?

В марте 2026 года загорелся объект оборонной компании в чешском Пардубице. В августе последовали взрыв и пожар на предприятии EMCO в Болгарии, пожар со взрывом на площадке KNDS Ammo Italy, поджог помещения Milrem Robotics в Таллине и предотвращённое нападение на производство Skyeton в Словакии.

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Игорь Кузнецов

Как-то странно в заключение написано: "причины, заказчики и связи установлены не во всех случаях".
В каких-то случаях установлены? Тогда нужно ли искать что-то общее? Для своих граждан у них готова версия - российские диверсанты-террористы. В ответ - молчание, пусть что хотят "городят".