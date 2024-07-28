Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над своей территорией

Представитель Минобороны России заявил сегодня, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили очередную попытку Украины осуществить теракт с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии