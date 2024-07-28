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Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над своей территорией

Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников над своей территорией

Представитель Минобороны России заявил сегодня, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили очередную попытку Украины осуществить теракт с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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