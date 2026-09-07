Уязвимость в модуле «Фото До и После» для 1С-Битрикс: требуется обновление до 1.0.2

Центр информационной безопасности и мониторинга инцидентов компании «1С-Битрикс» уведомил об уязвимости BDU:2026-10201 в стороннем модуле «Фото До и После: сравнение изображений до/после» от разработчика JCode (ИП Ратюков Константин Владимирович).