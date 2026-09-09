Московская компания возродила 10 га роз в Бахчисарайском районе

В этом году московская компания восстановила участок эфиромасличной розы в Бахчисарайском районе Крыма, собрав 3,5 тонны лепестков.
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