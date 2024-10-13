🇸🇯 В пятницу в аэропорту города Берген норвежская полиция задержала двоих мужчин по подозрению в торговле людьми.
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🇸🇯 В пятницу в аэропорту города Берген норвежская полиция задержала двоих мужчин по подозрению в торговле людьми.
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