Феодосийская администрация выплатит 650 тысяч рублей за укусы бездомных собак

Фото: Михаил ГладчукФеодосийский городской суд по иску прокуратуры взыскал с местной администрации 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого несовершеннолетним жертвам нападения бездомных собак.
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