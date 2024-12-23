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Крымское информационное агентство

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  • Людмила Лепаева
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Феодосийская администрация выплатит 650 тысяч рублей за укусы бездомных собак

Феодосийская администрация выплатит 650 тысяч рублей за укусы бездомных собак

Фото: Михаил ГладчукФеодосийский городской суд по иску прокуратуры взыскал с местной администрации 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причинённого несовершеннолетним жертвам нападения бездомных собак.

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